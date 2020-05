6 may. 2020

EFE Madrid 6 may. 2020

Un equipo internacional de científicos ha descubierto, en un fósil de hace casi 200 millones de años, el ejemplo más antiguo que se conoce de una criatura parecida a un calamar con un pez similar al arenque en sus mandíbulas.

La investigación, dirigida por la Universidad de Plymouth (Reino Unido), junto a la Universidad de Kansas (Estados Unidos) y la compañía inglesa 'The Forge Fossils', ha sido aceptada para publicarse en la revista Proceedings of the Geologists' Association.Según un comunicado de la Universidad de Playmouth, el fósil analizado fue hallado en el siglo XIX en la costa jurásica del sur de Inglaterra, y actualmente se encuentra en las colecciones del Servicio Geológico Británico, con sede en Nottingham.