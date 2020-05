Imagen del juego "The last of us: part II" (PS4), cedidas por su estudio.

La llegada de "Valorant", "The outer worlds" y del ansiado "The last of us: part II", cuyo estreno fue aplazado por el coronavirus, marcan un junio cargado de novedades para aliviar el sinsabor de la cancelación de la E3 2020, la mayor feria internacional del videojuego, prevista para este mes en Los Ángeles.

La cancelación, a consecuencia de la crisis del coronavirus, de la E3 2020, tradicionalmente celebrado del 8 al 11 de junio, ha caído como un jarro de agua fría sobre los 'gamers' que, sin embargo, encontrarán abrigo tanto en la gran cantidad de novedades que trae este mes como en la confirmación por parte de algunos estudios de la celebración de eventos online -para junio y junio- en los que presentarán sus lanzamientos.