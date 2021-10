A Casa do Porco, restaurante dos chefs Jefferson e Janaína Rueda, foi eleito nesta terça-feira o 17º melhor do mundo no prestigiado ranking "The World's 50 Best Restaurants", divulgado na Antuérpia, na Bélgica, sendo o representante do Brasil com maior destaque na lista.

Quatro restaurantes brasileiros aparecem na relação ampliada com os 100 melhores: A Casa do Porco (17º) e D.O.M. (61º), ambos em São Paulo, e Oteque (67º) e Lasai (85º), os dois no Rio de Janeiro.