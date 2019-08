O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, disse nesta terça-feira que após conhecer "ponto a ponto" o acordo energético de Itaipu com o Brasil, ordenou a anulação ao não concordar com os termos do mesmo.

"Não, por isso mandei anular", respondeu o presidente em suas primeiras declarações aos veículos de imprensa após o início dessa crise, ao ser questionado sobre se concordava com a ata de compra de energia da hidrelétrica de Itaipu.