Animados com o acordo comercial firmado entre Mercosul e União Europeia (UE), produtores brasileiros de café projetam expandir a participação no mercado europeu, que já é um dos principais clientes do grão nacional no exterior.

"Os negociadores foram muito eficientes e conseguiram concluí-lo. Nós ficamos muito satisfeitos com a área de comércio exterior. (...) É de suma importância um acordo como este. A Europa já é um grande parceiro brasileiro no que se refere a café e a outros produtos", afirmou o presidente do Conselho de Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Nelson Carvalhaes, em entrevista à Agência Efe.