Óscar Luis Benítez, um dos acusados pelo sequestro e assassinato de Cecilia Cubas, filha do ex-presidente do Paraguai, Raúl Cubas, ocorrido em 2005, será apresentado à justiça do país nesta sexta-feira, um dia depois de ser extraditado pelo Brasil.

O envio do cidadão paraguaio já havia sido autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em 13 de novembro do ano passado, seguindo o posicionamento da Procuradoria Geral da República.