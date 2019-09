Um homem brasileiro, de 24 anos, teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira pelo Supremo Tribunal da região das Astúrias, na Espanha, após acusado pela morte de uma transexual, também brasileira, na cidade de Avilés.

As investigações levaram ao indiciamento do brasileiro, que foi detido no último domingo, na cidade de León, por homicídio, de acordo com as informações oficiais divulgadas pela corte.