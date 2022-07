O presidente da Argentina, Alberto Fernández, defendeu nesta quinta-feira sua aposta em um Mercosul "unido", diante dos problemas decorrentes da invasão russa na Ucrânia, e propôs a negociação de um acordo comercial conjunto com a China dentro do bloco, em referência às tentativas do Uruguai de avançar individualmente em um acordo com a nação asiática.

"Nesse cenário difícil, a única coisa que peço a todos nós é que não iludamos com a ideia de nos separarmos, que não nos iludamos com a ideia de buscar soluções individuais, que não me ilude a ideia de seguir com um projeto próprio que chegue até mim, porque tudo isso tem vida curta", disse o presidente argentino durante seu discurso na plenária do LX Cúpula de Chefe de Estados do Mercosul e Estados Associados, que está sendo realizada presencialmente na cidade de Luque, no Paraguai.