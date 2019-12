A companhia alemã de química especializada Lanxess anunciou nesta segunda-feira a compra a brasileira Itibanyl Produtos Especiais (IPEL), visando fortalecer a posição de uma das principais fabricantes de ingredientes biocidas ativos e fórmulas, que são produtos conservantes.

Nenhuma das duas empresas divulgou detalhes sobre o montante envolvido na transação, que está pactuada a partir de um acordo de aquisição firmado na quinta-feira passada. A operação, no entanto, ainda precisa ser aprovada por órgãos reguladores.

A conclusão da compra está prevista para acontecer no primeiro trimestre de 2020.

Hoje, a Lanxess deu detalhes sobre a IPEL, que tem sede na cidade de Jarinu, em São Paulo, indicando que a companhia brasileira faturou no ano passado uma quantidade considerada baixa, na cifra de dezenas de milhões de euros.

Com a aquisição, a empresa alemã poderá atuar com os clientes da América do Sul através da Itibanyl Produtos Especiais.