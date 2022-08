O lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles foi apresentado nesta segunda-feira como novo jogador do Sevilla, após ser cedido por empréstimo pelo Manchester United e já garantiu fogo na estreia no Campeonato Espanhol, daqui quatro dias, em duelo com o Osasuna.

O defensor, com passagem Juventude e Grêmio, assim como por Galatasaray, Inter de Milão e Porto, garantiu que vai "dar o máximo e trabalhar com paixão" com a nova camisa.