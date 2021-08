O brasileiro Alison dos Santos conquistou nesta terça-feira a medalha de bronze nos 400m com barreiras em uma prova histórica, na qual o norueguês Karsten Warholm, grande favorito ao ouro, não só confirmou essa expectativa como bateu o próprio recorde mundial e se tornou o primeiro homem a completar a prova em menos de 46 segundos.

Alison ficou muito perto do recorde anterior, que era de 46s70, estabelecido em 1º de julho pelo norueguês, e fez o tempo de 46s72. Warholm, porém, detonou a marca, com espantosos 45s94. A prata ficou com o americano Rai Benjamin, que quase ameaçou o campeão nos metros finais e fez o segundo melhor registro de todos os tempos na prova: 46s17.