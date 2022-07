O zagueiro Kaiky, prata da casa do Santos de 18 anos, foi oficializado como reforço do Almería com um contrato válido por seis temporadas, informou o clube espanhol nesta terça-feira.

Destaque do clube paulista, o defensor destro de 1,86m de altura também acumula passagens pelas seleções de base e inclusive foi capitão da seleção brasileira sub-17.