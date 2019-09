O americano Heimana Reynolds, atual número 1 do mundo, conquistou neste domingo o título do Campeonato Mundial de skate park, disputado no parque Cândido Portinari, em São Paulo, e subiu ao topo de um pódio que teve dois brasileiros.

Reynolds, de 21 anos, completou uma volta espetacular, com movimentos inéditos que ele já vinha tentando fazer, mas não conseguia. A ousadia lhe rendeu 88.00 pontos, marca da qual ninguém sequer chegou perto, o que serviu para garantir o título e uma vaga nos Jogos de Tóquio, no ano que vem, quando o skate estreará no programa olímpico.