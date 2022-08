Primeira cantora brasileira e latino-americana a chegar ao número 1 do ranking global do Spotify, Anitta foi confirmada nesta sexta-feira como uma das atrações da próxima edição do MTV Video Music Awards (VMA), prevista para 28 de agosto, em Nova Jersey.

Anitta estreará na famosa premiação com o hit que a levou ao topo das paradas, "Envolver", e em meio à expectativa de se levará um dos prêmios, o de melhor vídeo latino.