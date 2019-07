O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo, às vésperas da cúpula semestral do Mercosul, que o bloco regional deve "traçar novas estratégias" para conseguir mais acordos de livre-comércio similares ao que fechou com a União Europeia (UE) no último mês de junho.

Bolsonaro afirmou que, após as conversas com Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, a reunião que começará nesta segunda-feira na cidade argentina de Santa Fé deve servir como "celebração" do pacto com a UE, mas também para olhar para o futuro.