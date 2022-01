Antes uma presença constante na seleção brasileira comandada por Pia Sundhage, a meia Luana ficou quase nove meses longe dos gramados e não pôde ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio devido a uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo sofrida em um treino do Paris Saint-Germain em março do ano passado.

Totalmente recuperada, ela tenta agora retomar o espaço na seleção e também no clube, que vai encarar amanhã o Lyon pelas oitavas de final da Copa da França.