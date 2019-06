A seleção do Chile, atual bicampeã da Copa América, mostrou eficiência ao iniciar a defesa do título com um goleada de 4 a 0 sobre o Japão, que não foi tão inferior, mas pecou muito na pontaria na partida desta segunda-feira no estádio do Morumbi, em São Paulo.

O volante Erick Pulgar abriu o placar pouco antes do intervalo, em cabeceio após escanteio cobrado pelo ex-Internacional Charles Aránguiz. Na segunda etapa, o ex-Grêmio Eduardo Vargas, artilheiro das últimas duas edições do torneio, arriscou de longe e marcou graças a um desvio que enganou o goleiro Keisuke Osako.