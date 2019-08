Duas baleias jubarte morreram em menos de 24 horas no litoral de Salvador, bastante visitado por animais dessa espécie nesta época do ano para reprodução.

Nesta sexta-feira, um desses mamíferos de quase 15 metros de comprimento e 39 toneladas morreu depois de encalhar em uma praia do bairro de Coutos, na capital baiana. O animal foi encontrado com vida durante a manhã, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, apesar dos esforços de vários moradores da região para tentar recolocá-la no mar.