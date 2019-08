Um retrato íntimo do homem por trás do gênio cinematográfico Hector Babenco, indicado ao Oscar por "O beijo da mulher aranha" (1985) e que faleceu em 2016, é o fio condutor do filme "Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou", dirigido por Bárbara Paz e selecionado para o Festival de Cinema de Veneza.

O documentario marca a estreia da atriz, que foi casada com Babenco até o dia de sua morte, como diretora de um longa. Ela define sua primeira obra atrás das câmeras como um "poema visual" que presta homenagem a "um grande homem que, por acaso, também era cineasta".