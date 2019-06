O presidente do Banco Central do Paraguai, José Cantero, esclareceu nesta segunda-feira que as restrições cambiais impostas a exportações de reais do país para o Brasil foram adotadas por bancos privados brasileiros.

A declaração foi dada após notícias publicadas pela imprensa paraguaia relatarem problemas para enviar reais do Paraguai para o Brasil e surgirem especulações de que o Banco Central brasileiro seria o responsável por essa dificuldade.