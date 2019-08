María Angélica Troncoso, Fortaleza, 17 ago (EFE). As narrativas indígenas e as tradições ancestrais da cultura negra se sobressaem na 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, onde desde este fim de semana até o dia 26 de agosto serão debatidas as novas tendências da literatura.

Com mais 60 convidados nacionais e internacionais, esta edição também aborda a relação entre as cidades e os livros, e dará atenção especial aos índios, que atravessam um momento de tensão no governo do presidente Jair Bolsonaro por conta da proteção de terras na Amazônia.