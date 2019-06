A Bolívia e o governo do Mato Grosso do Sul assinaram nesta terça-feira, em Santa Cruz de la Sierra, um acordo de integração energética para a venda direta de gás liquefeito de petróleo (GLP) e gás natural liquefeito (GNL) ao estado brasileiro.

O evento contou com a presença do presidente da Bolívia, Evo Morales, e do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.