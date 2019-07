O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que é uma "grande mentira" que haja fome no Brasil e comentou que não se vê nas ruas pessoas "com físico esquelético" como em outros países.

"O Brasil é um país rico para praticamente qualquer plantio. Fora que passar fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não se come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome, não. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas, com físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países pelo mundo", declarou Bolsonaro durante um café da manhã com correspondentes estrangeiros no Palácio do Planalto em Brasília.