O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira a conclusão das negociações para um acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre-Comércio (EFTA), formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

"Concluímos hoje as negociações do acordo de livre-comércio entre Mercosul e EFTA (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), que tem PIB de US$1,1 trilhão e é o 9° maior ator comercial do mundo. Mais uma grande vitória de nossa diplomacia de abertura comercial", escreveu o presidente brasileiro no Twitter.