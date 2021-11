Protesto pela chegada do presidente Jair Bolsonaro à Anguillara Veneta. EFE//NICOLA FOSSELLA

O presidente Jair Bolsonaro foi recebido nesta segunda-feira por simpatizantes e opositores na cidade de Anguillara Veneta, na província de Padua, na região de Vêneto, no norte da Itália, onde receberá título honorário.

O chefe de governo, que não participa da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP), em Glasgow, no Reino Unido, optou por permanecer na Itália, onde esteve no encontro de líderes do G20 realizado neste fim de semana.