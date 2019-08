O presidente Jair Bolsonaro confirmou neste domingo, através das redes sociais, que Israel auxiliará o Brasil no combate aos incêndios que já devastaram milhares de quilômetros quadrados da Amazônia.

"Em contato telefônico com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, este reconhece os esforços do Brasil no combate aos focos de incêndio na Amazônia. Aceitamos o envio, por parte de Israel, de aeronave com apoio especializado para colaborar conosco nessa operação", escreveu o chefe de Estado, no Twitter.