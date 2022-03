A equipe do "InfoAmazonia" vencedora do Prêmio Rei da Espanha de Jornalismo Ambiental 2022, Eduardo Geraque, Juliana Mori e Renata Hirota (d). EFE/Sebastião Moreira

A equipe do "InfoAmazonia" vencedora do Prêmio Rei da Espanha de Jornalismo Ambiental 2022 denuncia o legado ecológico destrutivo do presidente Jair Bolsonaro e defende o dever de informar de forma "humana, simples e clara", para que o mundo entenda a importância de "manter a floresta de pé".

Bolsonaro "dá voz aos crimes ambientais que já aconteciam" na Amazônia" e "para os quais antes existia algum controle" e contra os quais "havia instituições funcionando", afirmou Juliana Mori, diretora editorial do "InfoAmazonia", em entrevista à Agência Efe.