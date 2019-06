O presidente da República, Jair Bolsonaro, demitiu nesta quinta-feira o ministro da Secretaria de Governo, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, provocando assim a primeira queda de um militar do gabinete ministerial desde que assumiu o poder, em janeiro.

Outro general, Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, chefe do Comando Militar do Sudeste desde maio de 2018 e que comandou, de 2011 a 2012, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah), será o substituto no posto, segundo o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros.