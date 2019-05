Menos de uma semana antes de visitar a Argentina pela primeira vez desde que assumiu o poder, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que espera que os eleitores do país vizinho optem por um candidato de centro-direita nas eleições presidenciais que serão realizadas em outubro.

Em entrevista concedida ao jornal argentino "La Nación", que publicou trechos da conversa que só será divulgada na íntegra amanhã, Bolsonaro disse que a ex-presidente Cristina Kirchner, que divide a liderança das pesquisas com o atual presidente do país, Mauricio Macri, tem ideias semelhantes às do PT e de outras lideranças políticas da esquerda latino-americana.