O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, durante da Cúpula das Américas, que "desde o primeiro momento" é feita uma busca "incansável" do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, que desapareceram na região do Vale do Javari, no Amazonas.

"Desde o próprio domingo, nossas Forças Armadas e a Polícia Federal têm se destacado na busca incansável pela localização destas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vida", afirmou o chefe de Estado, que participa do evento de líderes regionais em Los Angeles, nos Estados Unidos.