29 out 2021

EFE Roma 29 out 2021

O presidente Bolsonaro chega ao Palácio do Quirinal. EFE//FRANCESCO AMMENDOLA / Quirinal Press Office

Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Argentina, Alberto Fernández, chegaram a Roma nesta sexta-feira para participar da cúpula de líderes do G20, de 30 a 31 de outubro, na qual serão abordados assuntos como a pandemia de covid-19, a recuperação econômica e a luta contra a crise climática.

"O presidente Alberto Fernández chega à Itália para participar da cúpula de líderes do G20", escreveu o governo argentino nas redes sociais, juntamente com um vídeo mostrando Fernández com a primeira-dama, Fabiola Yañez, saindo de um avião.