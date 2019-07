O presidente Jair Bolsonaro felicitou nesta terça-feira o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de quem ressaltou seu compromisso com o povo britânico.

"Parabéns @BorisJohnson, novo primeiro-ministro do Reino Unido, eleito com o compromisso louvável de respeitar os desígnios do povo britânico", escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.