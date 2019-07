O presidente Jair Bolsonaro postou vídeo nas redes sociais em que celebra a conquista da seleção brasileira na Copa América, enquanto segura o troféu da competição e é chamado de "mito" por alguns dos integrantes da comissão técnica e jogadores.

"Parabéns Brasil! Grande dia", diz pequeno texto publicado nos perfis do chefe de Estado, junto com as imagens.