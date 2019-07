O presidente Jair Bolsonaro questionou nesta sexta-feira as estimativas oficiais sobre o desmatamento na Amazônia - que cresceu 88,4% em junho em relação ao mesmo mês do ano passado - e criticou os países que querem interferir na política ambiental do seu governo.

"A Amazônia é do Brasil, não de vocês. Essa é a minha primeira resposta", disse Bolsonaro, em um encontro realizado no Palácio do Planalto em Brasília com correspondentes estrangeiros.