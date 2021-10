O líder do partido italiano de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, se reunirá com o presidente Jair Bolsonaro na próxima terça-feira, na cidade de Pistoia, região central da Itália, onde participarão de uma cerimônia em frente ao monumento erguido em memória dos 500 brasileiros que morreram na Segunda Guerra Mundial.

O presidente viajou a Roma neste final de semana para participar da cúpula do G20, que reúne as principais economias do mundo, e na próxima segunda seguirá para a cidade de Anguillara Veneta, em Pádua, de onde saíram os primeiros Bolsonaros que emigraram para o Brasil no final do século XIX e onde também receberá o título de "cidadão honorário".