Brasília, 4 nov (EFE) - O Alto Representante para Política Exterior da União Europeia, Josep Borrell, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, confirmaram nesta quinta-feira o mútuo interesse de avançar para uma rápida ratificação do acordo entre Mercosul e UE.

O espanhol, em pronunciamento feito com o chanceler para jornalistas, destacou a "grande importância" do acordo, que foi anunciado em 2019, após duas décadas de negociações e que agora está paralisado outra vez, a espera do processo de ratificação, que conta com resistência de alguns países europeus.