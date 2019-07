O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira a presidência semestral do Mercosul das mãos do chefe de Estado da Argentina, Mauricio Macri, e propôs um bloco com "menos discursos" e "mais ação, sem viés ideológico e muito mais resultados".

Em seu discurso, Bolsonaro defendeu um ambicioso plano de ação, que inclui acelerar as negociações comerciais com as grandes economias de todo o mundo.