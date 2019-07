Bolsonaro participará da 54ª Reunião do Conselho do Mercosul e países associados. Sob a presidência temporária brasileira, o bloco deve se dedicar à revisão legal do acordo comercial com a União Europeia (UE), anunciado em 28 de junho em Bruxelas após duas décadas de negociações e que abrirá passagem a Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai um mercado de quase 800 milhões de consumidores. EFE/Joédson Alves

Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil assumirá a presidência rotativa do Mercosul por um período de seis meses na próxima quarta-feira, durante a cúpula dos chefes de Estado do bloco, que será realizada na cidade de Santa Fé, na Argentina.

Bolsonaro participará da 54ª Reunião do Conselho do Mercosul e países associados. Sob a presidência temporária brasileira, o bloco deve se dedicar à revisão legal do acordo comercial com a União Europeia (UE), anunciado em 28 de junho em Bruxelas após duas décadas de negociações e que abrirá passagem a Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai um mercado de quase 800 milhões de consumidores.