Os governos de Brasil e Paraguai deixaram sem efeito nesta quinta-feira a ata bilateral sobre compra de energia da represa de Itaipu assinada por ambos países, que provocou uma crise política que ameaça a permanência no cargo do presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, do Partido Colorado.

O Ministério de Relações Exteriores do Paraguai informou nesta quinta-feira no Twitter que a anulação da ata foi assinada em Assunção pelo novo chanceler paraguaio, Antonio Rivas, e pelo embaixador brasileiro no Paraguai, Carlos Simas Magalhães.