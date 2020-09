Brasil, Argentina e México são os países da América Latina com maior riscos de ciberataques, tipo de delito que cresceu de maneira exponencial em toda a região nos últimos meses devido à pandemia de coronavírus, que aumentou a opção pelo teletrabalho.

Em meio a confinamentos provocados pelo vírus, a região relatou mais de 20,5 milhões de ataques cibernéticos a usuários domésticos entre janeiro e setembro, a maioria deles no Brasil, com 56% dos crimes, seguido pelo México, com 27,8%. Isso pode ser explicado pelo tamanho da população das duas nações, de acordo com dados do gigante russo da segurança online Kaspersky.