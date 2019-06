A seleção brasileira conheceu nesta quinta-feira, dois dias depois de se classificar às oitavas de final, a adversária na próxima etapa da Copa do Mundo feminina, que será a França, seleção anfitriã da competição.

Marta, Cristiane e companhia se classificaram na terceira colocação do grupo C e precisavam da definição das 16 classificadas para que fosse feito o chaveamento. Com a eliminação do Chile, que ficou atrás de Estados Unidos e Suécia no grupo F, acabou na rota da França.