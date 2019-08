O ministro da Justiça do Chile, Hernán Larraín, confirmou nesta segunda-feira que nos próximos dias o Brasil extraditará ao Chile o ex-guerrilheiro Mauricio Hernández Norambuena, condenado no país natal pelo assassinato do senador Jaime Guzmán, crime cometido no dia 1º de abril de 1991. EFE/Alberto Valdés