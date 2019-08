O Brasil encerrou nesta sexta-feira a Semana Latino-Americana e Caribenha sobre a Mudança do Clima, realizada pela ONU em Salvador, com sua imagem manchada pelos incêndios que se alastram pela Amazônia e com um pedido por parte de um grupo de empresas para que haja mudanças na política ambiental do governo.

A crescente devastação da floresta amazônica levou o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), que reúne empresas que representam faturamento equivalente a 45% do PIB do país - a publicar uma nota em Salvador. A entidade pede o aperfeiçoamento dos sistemas de controle para "reduzir o desmatamento ilegal no curto prazo na Amazônia e em todos os biomas" e frisou que "não existe controvérsia entre produzir e preservar".