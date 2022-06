O sistema tributário e a implementação de medidas de proteção ambiental são os principais aspectos em que o Brasil precisa melhorar para aderir à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de acordo com o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, que recebeu nesta sexta-feira da OCDE o roteiro que o país deve seguir para aderir a essa organização multilateral com sede em Paris.

Além do Brasil, outros quatro dos seis países candidatos atualmente receberam a primeira aprovação para o processo de adesão: Peru, Bulgária, Romênia e Croácia. Já a Argentina ficou de fora por enquanto, sem que as razões sejam conhecidas.