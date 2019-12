Vista geral de um incêndio em uma propriedade no estado de Rondônia. EFE/Arquivo

Sem perder de vista a preservação da Amazônia e a luta contra o desmatamento, pesquisadores brasileiros apresentaram nesta quinta-feira, na Cúpula do Clima da ONU (COP25), um estudo inédito que propõe quatro estratégias para frear a expansão da fronteira agrícola sem deixar de intensificar a produção.

De acordo com o diretor-executivo do Instituto Ambiental de Pesquisa da Amazônia (Ipam), André Guimarães, conseguir o desmatamento zero não significa interromper a produção agrícola na Amazônia.