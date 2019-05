O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participará nesta semana, em Buenos Aires, de uma reunião setorial do Mercosul na qual proporá uma agenda comum para a proteção do meio ambiente nas cidades e para o ecoturismo.

Em entrevista à Agência Efe, Salles explicou que essa agenda incluirá o cuidado com os rios compartilhados entre os países do bloco e outros aspectos. Além disso, o ministro negou que o presidente Jair Bolsonaro queira acabar com as políticas de proteção da Amazônia ou deixar o Acordo de Paris sobre a Mudança Climática.