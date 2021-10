O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, um dos favoritos na corrida eleitoral no Brasil em 2022, afirmou ser uma prioridade vencer o atual chefe de governo, Jair Bolsonaro que, segundo ele, aumentou a pobreza no país, que se tornou, além disso, "um pária internacional".

"Historicamente, a diplomacia brasileira sempre foi respeitada. Inclusive, na ditadura militar, as relações do Brasil com o resto do mundo eram modernas e civilizadas. Bolsonaro jogou tudo isso no lixo", disse o presidente de honra do Partido dos Trabalhadores (PT), em entrevista publicada nesta quinta-feira ao jornal francês "Libération".