O governo do Paraguai informou nesta segunda-feira que o Brasil suspendeu temporariamente o imposto de 16% sobre a compra de autopeças produzidas no país vizinho.

A ministra de Indústria e Comércio do Paraguai, Liz Cramer, explicou que a medida provisória trará tranquilidade à indústria automobilística do país enquanto o governo de Mario Abdo Benítez negocia com o Brasil um acordo comercial para regular as exportações.