Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, com colaboração do Fórum Econômico Mundial, cujo resultado foi divulgado nesta sexta-feira, indicou que o Brasil tem a maior porcentagem de pessoas que desejam receber a vacina contra o novo coronavírus, entre as principais economias do mundo.

Ao todo, 89% dos entrevistados querem ser imunizados contra o patógeno que provoca a Covid-19, doença que matou 270.656 pessoas no país, segundo os dados mais recentes divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).