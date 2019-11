As localidades do nordeste do Brasil afetadas pelo derramamento de óleo têm pedido ao Governo Federal que tenha "a humildade" de solicitar ajuda internacional para evitar um desastre ambiental, afirmou o governador da Paraíba, João Azevêdo.

Em entrevista à Agência Efe ao término de um encontro com empresários na Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil, em São Paulo, Azevêdo criticou a "impotência" do governo do presidente Jair Bolsonaro para lidar com a crise ambiental e advertiu que, se não houver uma reação rápida, "o desastre será gigantesco".

Segundo o estudo mais recente do Ibama, divulgado na quarta-feira passada, as manchas de óleo já alcançaram 283 praias de 98 municípios de todos os nove estados da região.

Ao todo, 109 animais foram encontrados com vestígios de óleo, dos quais 28 foram resgatados com vida e 81 morreram, a maioria tartarugas marinhas.

Efe: A Paraíba tem 55 praias de águas cristalinas. No momento, o óleo não chegou como em outros estados.

Azevêdo: Essa questão do óleo me preocupa muito. A Paraíba tem ao longo de seu litoral um grande recife de corais que protegem o nosso litoral, que fazem com que tenhamos águas quentes e sempre limpas o ano inteiro. Imagine se, por acaso, chegam manchas a esse litoral. Será um processo de degradação nunca antes visto na história do país.

Efe: O Governo Federal está sendo diligente na remoção das manchas de óleo?

Azevêdo: O que você vê é a total impotência do Governo Federal diante do problema. Temos um plano de contingência nacional que foi ativado tarde. As comissões de proteção foram retiradas para economizar e, quando havia a necessidade de uma resposta rápida, nada. Imagine que este país, com a tecnologia que tem, como não identificou até agora a fonte do vazamento. Eu disse claramente ao ministro do Meio Ambiente (Ricardo Salles) que, se não temos tecnologia, temos de ter a humildade de pedir ajuda internacional para que outros países com tecnologia possam nos ajudar.

Efe: E o que disse o ministro?

Azevêdo: Ele disse que poderia pensar nisso. Por exemplo, o governo australiano ofereceu ajuda à Paraíba e nós já enviamos um mapa dos nossos pontos mais sensíveis para que eles possam nos ajudar. Não podemos ficar à mercê do inesperado, à espera que a morte chegue. Não é possível que não tenhamos a tecnologia para identificar esses pontos. Se a fonte foi um navio naufragado, estou muito preocupado. Já recolhemos cerca de 2.000 toneladas de óleo. Um petroleiro transporta até 160 mil. São perguntas sem resposta.

Efe: É evidente que o petróleo é venezuelano.

Azevêdo: De onde veio ou onde foi produzido é o que menos nos interessa. Estamos interessados em evitar a catástrofe ambiental, que será gigantesca. Há praias com turismo afetado, com voos cancelados, cancelamentos de noites de hotel, todos os frutos do mar estão em espera. Isto é um grande prejuízo para a economia.

Efe: O Governo Federal não desconfia da aliança (de esquerda) que os nove estados do nordeste formaram?

Azevêdo: No momento de crise econômica em que vivemos, temos de procurar alternativas. O consórcio nordestino não é o primeiro, há outros como o do Centro-Oeste e do Norte. Todos eles querem se separar do Brasil? Claro que não, o que procuramos é uma gestão pública alternativa, moderna, eficiente, levando em conta a escassez de recursos do Governo Federal.